Gundogan bisou na final da Taça de Inglaterra: veja o segundo golo

No início do segundo tempo, médio alemão fez o 2-1, depois de um remate com o pé esquerdo, o menos forte

Ilkay Gundogan continua de pé quente. O médio alemão bisou e fez o 2-1, na final da Taça de Inglaterra, diante do Manchester United.

No início do segundo tempo, com o pé esquerdo, o médio dos citizens voltou a bater De Gea, depois de ter feito o golo mais rápido de sempre em finais da FA Cup.

