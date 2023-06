Guerreiro no Bayern pode significar saída de Davies para o Real

Lateral português deve mesmo rumar ao Bayern. Davies tem contrato até 2025 e interessa ao clube merengue

Alphonso Davies continua a ser dado como um objetivo do Real Madrid para a próxima temporada. Se o negócio era difícil, à partida, a iminente chegada de Guerreiro ao Bayern pode abrir uma janela de oportunidade.

Como escreve o AS, a contratação do internacional português retiraria peso a uma eventual saída de Davies, que, pelo menos, não quer renovar um contrato que termina já em 2025.

O Bayern conta com o compromisso do canadiano, mas sabe que uma venda seria muito mais proveitosa este ano do que no próximo, quando Davies entrasse para o último ano de contrato.

Alphonso Davies está no Bayern desde 2018/2019, quando chegou para os escalões de formação do gigante alemão. O canadiano leva 153 partidas com os bávaros, que poderão roubar, nos próximos dias, mais um jogador ao rival Dortmund, através de Guerreiro.