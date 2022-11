Guerreiro não consegue impedir derrota do Dortmund em Monchengladbach

Desalento do Dortmund em Monchengladbach

Julian Weigl, emprestado pelo Benfica ao Borussia Monchengladbach, foi titular e saiu a sorrir do reencontro com a antiga equipa.

O Dortmund, com Raphael Guerreiro a titular, perdeu esta sexta-feira por 2-4 na visita ao Borussia Monchengladbach, que alinhou com Julian Weigl - emprestado pelo Benfica - no onze inicial, em jogo da 15.ª jornada da Bundesliga.

O médio alemão Jonas Hofmann abriu o marcador logo aos quatro minutos a favor dos homens da casa, mas a resposta aurinegra chegou aos 19', por via do compatriota Julian Brandt.

Até à meia hora de jogo, ainda houve tempo para mais dois golos do Monchengladbach, apontados pelo defesa argelino Ramy Bensebaini (26') e pelo avançado francês Marcus Thuram (30'), sendo que o jovem Nico Schlotterbeck reduziu aos 40 minutos.

Na segunda parte, o Dortmund não voltou a conseguir encontrar o caminho dos golos, ao passo que o Monchengladbach ainda marcou o quarto logo praticamente mal regressou dos balneários, com o médio francês Kouadio Koné a fixar o resultado final: 4-2.

O Borussia Monchengladbach subiu desta forma ao sétimo lugar da Bundesliga, com 22 pontos. Já o Dortmund mantém-se na sexta posição, com 25, mas poderá ver os adversários de cima a distanciarem-se no topo da tabela classificativa.