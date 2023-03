Guerreiro marca, mas Dortmund escorrega no dérbi e deixa o Bayern fugir

Borussia Dortmund tropeça no dérbi com Schalke e falha liderança.

O Borussia Dortmund empatou, este sábado, na visita ao Schalke 04 (2-2), num dos maiores dérbis do futebol alemão, terminando a 24.ª jornada do campeonato fora dos lugares de liderança.

A equipa do português Raphäel Guerreiro precisava de arrancar vitória diante do Schalke e, embora tivesse pela frente o último classificado, em perspetiva estava também o revierderby, entre os maiores rivais do Vale do Ruhr.

Em Gelsenkirchen, na Veltins Arena, o Borussia Dortmund esteve por duas vezes em vantagem, com golos de Schlotterbeck, aos 38 minutos, e Raphäel Guerreiro, aos 60, mas Bulter, aos 50, e Karaman, aos 79, resgataram sempre o empate.

Foi um resultado dececionante para o Dortmund, que termina a ronda com 50 pontos, a dois do Bayern Munique (52) - que venceu o Augsburgo por 5-3 -, permite a aproximação do Leipzig (45) e, no domingo, do Union Berlin (44).

Para a equipa é também o culminar de uma semana dura, depois da eliminação nos oitavos de final da Champions, com a derrota em casa do Chelsea (2-0) a superar a vitória em Dortmund (1-0) e a interromper uma série sempre a vencer no reatamento após o Mundial'2022.

A equipa somou 10 vitórias consecutivas desde 22 de janeiro, oito das quais na Bundesliga.

Da parte do Schalke, o empate em casa serve mais a rivalidade que tem com o Dortmund do que propriamente o percurso da equipa na Liga alemã, na qual continua em zona de descida, agora em 17.º e penúltimo, com mais um ponto do que o Hoffenheim, que entra em campo no domingo.