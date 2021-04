Guerras com herança de Maradona continuam: irmã foi despejada da mansão

Irmã de Diego Maradona terá sido despejada da mansão onde morava e que pertencia ao antigo jogador.

Segundo o jornal britânico The Sun, continuam as guerras na família de Diego Maradona pela herança do antigo jogador, que faleceu em novembro de 2020, com 60 anos.

A irmã Lili Maradona foi despejada da casa onde vivia, no luxuoso Villa Devoto, em Buenos Aires, uma propriedade que Maradona tinha comprado para os pais no início da carreira.

De acordo com o meio de comunicação, Lili esteve sempre junto do irmão até ao dia em que faleceu, mas essa proximidade não terá sido importante nem para as filhas de Maradona nem para os advogados, que a expulsaram de casa, com uma ordem judicial.

"As filhas de Diego, Dalma, Giannina e Jana, e os representantes dos filhos Dieguito Fernando e Diego Junior, queriam Lili fora de casa. Foi uma decisão difícil, mas é essencial que a casa fique desocupada enquanto se decide a herança. O processo legar exige isso", disse uma fonte ao jornal The Sun.

Recorde-se que a herança de Maradona é motivo de polémica desde 2012, altura em que o antigo jogador assinou um testamento, que acabou por descarta quatro anos mais tarde.