Guerra na Ucrânia: Shevchenko vive drama familiar com mãe e irmã

Ambas estão escondidas "sem comida e eletricidade". Há medo dos corredores humanitários.

Andriy Shevchenko foi a figura máxima do futebol ucraniano e, enquanto selecionador, marcou presença no último Europeu. O antigo avançado passa, também, por momentos bem difíceis devido à guerra e com duas pessoas no centro da preocupação: a mãe e a irmã. Ambas estão escondidas em Bucha, uma cidade perto de Kiev invadida pelas tropas russas.

"Não têm comida nem eletricidade", desabafou Shevchenko à "Sky Sports". "A minha mãe e a minha irmã acolheram algumas pessoas que se mudaram com elas. As condições são terríveis. Não há comida. Não há eletricidade. Eles são amigos da minha irmã. Há cinco dias que vivem no subsolo, numa cave", contou.

Antigo jogador de Dínamo de Kiev e Milan, entre outros, falou sobre os corredores humanitários. "Estão a ser atacados. Se a minha mãe e a minha irmã quisessem partir e tentassem... Seria muito perigoso para elas", observa. "Tem havido muitos bombardeamentos em Bucha e nas proximidades, em Irpin e Hostomel. As cidades estão completamente destruídas", lamentou.

A Rússia lançou a 24 de fevereiro uma ofensiva militar na Ucrânia que já causou pelo menos 564 mortos e mais de 982 feridos entre a população civil e provocou a fuga de cerca de 4,5 milhões de pessoas, entre as quais 2,5 milhões para os países vizinhos, segundo os mais recentes dados da ONU.