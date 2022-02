Guerra na Ucrânia: seleções inglesas boicotam a Rússia

A Federação de Inglaterra anunciou que não defrontará equipas nacionais russas e que a medida abrange todos os escalões

Quase em simultâneo com o anúncio, pela FIFA, de que as seleções da Rússia terão de passar a jogar em campo neutro e sem hino, a Federação Inglesa de Futebol (FA) tornou público um comunicado em que confirma a decisão de não defrontar as equipas nacionais russas em nenhuma competição internacional, em todos os géneros e escalões etários. Depois da Polónia e da Suécia, a Inglaterra é o terceiro país a oficializar um boicote, como reação à invasão da Ucrânia.

"Por solidariedade com a Ucrânia e do fundo do coração, a FA condena as atrocidades que estão a ser cometidas pela liderança russa", diz o documento. "A Federação confirma que não defrontará a Rússia em provas internacionais por um período de tempo cujo final não é, nesta altura, previsível."