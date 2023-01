Guerra entre cartéis de droga rivais provoca cancelamento de jogos no México

O Mazatlán-León e o Dorados-Correcaminos, da primeira e segunda divisões do México, respetivamente, foram cancelados.

A onda de violência despoletada pela prisão de Ovidio Guzmán-López, filho do famoso traficante "El Chapo", levou ao cancelamento do Mazatlán-León e do Dorados-Correcaminos, duelos marcados para sexta-feira e válidos para a primeira e segunda divisões do México, respetivamente.

As autoridades daquele país consideraram que não estavam reunidas as condições de segurança necessárias para a realização das partidas, que se iriam disputar numa das zonas mais atingidas pela guerra entre cartéis de droga rivais. De acordo com a Imprensa mexicana, o cancelamento da totalidade da jornada da liga estará a ser discutida pela federação.

O dia de hoje foi marcado por vários confrontos na cidade de Culiacán, onde foi levada a cabo a mega-operação policial que levou à detenção de um dos homens mais procurados do país. Nessa mesma cidade até houve relatos de um tiroteio contra um avião civil no aeroporto local, não se registando, porém, feridos a assinalar.