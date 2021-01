Batalha entre clubes argentinos para ter Marcos Rojo

Boca Juniors e Estudiantes estarão a tentar aliciar o defesa do Manchester United, que deverá rescindir com os ingleses no final deste mês

Marcos Rojo pode estar perto de regressar ao país de origem, à Argentina. O ex-jogador do Sporting, que nunca foi opção de Solskjaer no Manchester United, estará a negociar a desvinculação ainda até final de janeiro para poder sair a custo zero e alinhar nos torneios principais na América do Sul.

De acordo com o "Tyc Sports", Rojo irá rescindir amigavelmente e o Boca Juniors tem um contrato de dois anos, com mais um ano de opção. Riquelme, ex-jogador, é vice-presidente dos xeneize e terá entrado em conversações com Rojo. No entanto, a transferência terá tinta por correr, já que o defesa de 30 anos foi formado no Independiente, clube para o qual foi emprestado em 2020, mas onde só fez um jogo por se ter lesionado antes do confinamento. Nesse sentido, Verón, presidente do clube, tenta convencer Rojo apesar de o emblema não estar na Libertadores.

Também é avançada em Inglaterra a hipótese de Rojo rumar ao LA Galaxy, nos Estados Unidos da América.

O Manchester United queria transferir Rojo há muito tempo, mas o avultado salário tem demovido muitos dos pretendentes.