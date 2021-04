Guarín quebra silêncio sobre detenção: "Um daqueles jogos difíceis na minha vida"

Antigo médio do FC Porto foi detido após uma altercação com os pais.

Fredy Guarín foi detido na quinta-feira, na sequência de um episódio de alegada violência doméstica em casa dos pais, e, este domingo, quebrou o silêncio sobre o tema, com um comunicado na redes sociais.

Sobre as versões que circulam nas redes sociais sobre o que aconteceu, é importante esclarecer que não são corretas as afirmações que apontam de forma negativa à minha família: só peço um pouco de respeito para eles, em especial para os meus filhos, que não devem sofrer as consequências da minha exposição pública e dos meus atos", assinalou o antigo jogador do FC Porto, que diz enfrentar "um daqueles jogos difíceis" na vida.

"Hoje enfrento na minha vida um daqueles jogos difíceis, mas estou certo de que com a ajuda de Deus e de cada um de vós que acreditam em mim vou sair vitorioso. Valorizo imenso do fundo do coração todas as mensagens de alento, que me enchem de esperança para melhorar dia a dia", rematou Guarín, de 34 anos.

Do conflito resultaram "ferimentos", segundo as autoridades, que não especificaram a identidade dos afetados nem o tipo de danos, e um posterior confronto entre Guarín, a polícia e os paramédicos. Um vídeo disponibilizado pela polícia local mostrou o jogador em confronto com um agente.

Leia o comunicado de Fredy Guarín na íntegra:

"Quero manifestar à minha família, amigos, seguidores, companheiros e dirigentes palavras de eterno agradecimento pela sua solidariedade e apoio incondicionais perante a minha atual situação pessoal e profissional.

Sobre as versões que circulam nas redes sociais sobre o que aconteceu, é importante esclarecer que não são corretas as afirmações que apontam de forma negativa à minha família: só peço um pouco de respeito para eles, em especial para os meus filhos, que não devem sofrer as consequências da minha exposição pública e dos meus atos.

Hoje enfrento na minha vida um daqueles jogos difíceis, mas estou certo de que com a ajuda de Deus e de cada um de vós que acreditam em mim vou sair vitorioso.

Valorizo imenso do fundo do coração todas as mensagens de alento, que me enchem de esperança para melhorar dia a dia. Continuarei a trabalhar honestamente com a ajuda de Deus."