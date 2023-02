Guardiola volta a defender Haaland: "Ele não é como Messi"

Técnico catalão lembra que o norueguês precisa que a equipa trabalhe para si

É um dos temas do momento, em Inglaterra. A presença de Haaland na equipa do Manchester City continua a gerar muito debate, com vários analistas a defenderem que o atual campeão piorou com o norueguês em campo. Pep Guardiola não vê as coisas dessa forma.

"Haaland precisa da equipa para marcar os golos. Ele não é como Messi, que, quando consegue apanhar a bola, dribla três, quatro jogadores e decide o jogo por si próprio", afirmou o técnico.

Criticado, Erling Haaland leva 32 golos em 32 partidas, em 2022/2023. O segundo melhor marcador do Manchester City, Riyad Mahrez, tem 12.