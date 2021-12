Guardiola visa falta de máscaras nos estádios ingleses: "É o que mais me surpreende..."

Técnico do Manchester City, num momento extra-futebol, apelou à (re)consciencialização da sociedade britânica para o cumprimento de medidas sanitárias

Numa altura crítica da pandemia em Inglaterra, que se estende ao futebol profissional - 14 jogos da Premier League foram recentemente adiados devido à covid-19 -, Pep Guardiola insurgiu-se contra o risco de contaminação por ver adeptos sem máscara de proteção individual nos estádios, assim como cidadãos em espaços fechados.

"Os casos surgem em todo o mundo, não só no Reino Unido, mas também nas "bolhas" dos clubes. As pessoas vão aos estádios e não usam máscaras, podem contaminar [outros]. É o que mais me surpreende. Vais às ruas, às lojas e ninguém usa máscara... Cumprir as regras sanitárias é a melhor forma de nos defender", afirmou o treinador do Manchester City, após o jogo com o Leicester (6-3).

Guardiola, que apelou à (re)consciencialização da sociedade para a necessidade de desinfeção de mãos, do uso de máscara e do distanciamento social - "é preciso voltar ao início" -, expressou o eventual desagrado caso os estádios sejam novamente fechados.

"Honestamente, não o adoraria fazer. Não conseguem imaginar como é diferente jogar com e sem as pessoas. Não há comparação. Já jogamos à porta fechada para garantir a sobrevivência do futebol, para que recebêssemos salários", lembrou o técnico.

Devido à maior força da variante Ómicron, o Reino Unido registou, este domingo, um número recorde de casos positivos de covid-19 - 122 mil - desde o início da pandemia em 2020, porém o governo britânico resiste em reforçar as medidas de combate.