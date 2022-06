Guardiola vai voltar a Camp Nou e Barcelona fez questão de relembrar histórico negativo

Pep Guardiola, no Barcelona

Catalães vão defrontar Manchester City num amigável solidário que servirá para ajudar à investigação da esclerose lateral amiotrófica (ELA), doença diagnosticada ao antigo jogador e treinador adjunto dos catalães, Juan Carlos Unzué

Pep Guardiola vai voltar, a 24 de agosto deste mesmo ano, a Barcelona, casa que foi sua e onde conquistou tudo o que havia para conquistar em Espanha e na Europa. Antes do amigável com o Manchester City, os catalães, ainda assim, fizeram questão de relembrar o histórico negativo do técnico como adversário.

Em 2015, na meia-final da Liga dos Campeões, com o Bayern de Munique, e em 2016, na fase de grupos da mesma competição, com o Manchester City, já, o técnico catalão perdeu por 3-0 e 4-0, respetivamente, em noites inspiradas de Lionel Messi.

Leia também Internacional "Os trabalhadores das fábricas que ganham mil euros é que se deviam queixar" Presidente da UEFA, Aleksander Ceferin, concedeu uma entrevista ao jornal Gazzetta dello Sport, na qual o tema Superliga foi incontornável. Tribunal de Justiça Europeu no Luxemburgo vai pronunciar-se nos próximos dias. A nova Champions foi igualmente abordada.

Em Camp Nou, as duas equipas medirão forças para ajudar à investigação da esclerose lateral amiotrófica (ELA), doença diagnosticada ao antigo jogador e treinador adjunto dos catalães, Juan Carlos Unzué.

Leia também Internacional Antigo internacional brasileiro revela que é bissexual Antigo médio defensivo representou a seleção brasileira em duas ocasiões em 2008