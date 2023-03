"Não queria que o Haaland batesse o recorde do Messi na Taça de Inglaterra"

Declarações do treinador do Manchester City, que voltou a tirar o avançado norueguês por volta do minuto 60. Haaland fez mais três golos e foi protagonista na goleada diante do Burnley, por 6-0

Mais uma vez, tal como na segunda mão dos oitavos da Champions, diante do Dortmund, Pep Guardiola retirou Erling Haaland quando o norueguês não parava de marcar golos. Nos quartos-de-final da Taça de Inglaterra, o avançado levava três, antes de sair por volta dos 60 minutos. Para explicar a decisão, o catalão recorreu à ironia.

"Oito golos em quatro dias. Eu joguei onze anos no Barcelona e marquei onze golos. É incrível. Tirei-o porque não queria que ele batesse o recorde do Messi na Taça de Inglaterra. Procuro sempre punir os meus jogadores. É essa a minha intenção", referiu, no final do encontro com o Burnley.

O Manchester City recebeu e bateu o Burnley, comandado por Vincent Kompany, antigo capitão dos citizens, por 6-0. Haaland fez hat-trick e chegou aos 42 golos na temporada, quando estamos ainda a 19 de março.