Guardiola testou positivo à covid-19: City vai jogar Taça sem treinador e sem adjunto

Sete jogadores da equipa principal em isolamento. City tem 21 membros do staff isolados devido à pandemia

Há mais um caso de covid-19 entre treinadores da Premier League. Pep Guardiola testou positivo, tal como o seu adjunto Juanma Lillo, e não vai poder orientar a equipa nesta sexta-feira, diante do Swindon Town.

Para além do teste do técnico, sete jogadores vão ser obrigados a ficar em isolamento, falhando assim a partida da terceira eliminatória da Taça de Inglaterra.

O City tem, neste momento, 21 membros da equipa principal isolados devido à Covid-19. Para além dos sete jogadores, há ainda 14 membros do staff e do grupo de trabalho que não vão poder estar no próximo jogo.