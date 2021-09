Guardiola terá rejeitado Saúl... e com Bernando Silva pelo meio

Saúl Ñíguez, médio do Atlético de Madrid

De acordo com o Manchester Evening News, o treinador não quis a contratação do médio que estava no Atlético de Madrid.

Saúl Ñíguez protagonizou uma das transferências mais comentadas da última janela de transferências. Os rumores sobre o seu destino multiplicaram-se ao longo dos últimos meses até a concretização da sua chegada ao Chelsea na semana passada. O destino do médio espanhol, entretanto, poderia ter sido diferente.

De acordo com o Manchester Evening News, o jogador de 26 anos esteve perto do Manchester City, mas terá sido negado pelo técnico Pep Guardiola. A negociação envolveria o médio português Bernardo Silva, mas a operação não terá avançado por incompatibilidades financeiras. Guardiola terá dado a palavra final para negar a possibilidade de ter Saúl na equipa.

Liverpool, Manchester United, Manchester City e, claro, o Chelsea negociaram com Saúl, que agora será jogador treinado por Thomas Tuchel no campeão europeu. No Atlético, o médio somou 447 jogos e marcou 53 golos.