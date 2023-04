Guardiola: "Tendo em conta a minha experiência, se rodas muito a equipa..."

Declarações de Pep Guardiola, treinador dos citizens, após o Manchester City-Leicester (3-1), jogo relativo à 31.ª jornada da Premier League.

Importância da vitória: "Temos de vencer, vencer e vencer. O Arsenal tem estado incrivelmente bem esta época e não acho que vão perder muitos pontos, por isso o que temos de fazer é continuar assim. Foi importante vencermos hoje para chegarmos à final que vamos ter com eles, no nosso próximo jogo na Premier League".

Exibição: "No geral, jogámos muito bem, especialmente depois de um jogo da Liga dos Campeões e com outro na próxima semana. Começámos muito bem e, normalmente depois de um jogo como aquele com o Bayern, acontece rotação, mas tendo em conta a minha experiência de outras épocas, se rodares muito a equipa, os níveis baixam imenso. Fizemos duas ou três mudanças e, após termos sofrido golo, tivemos muitas dificuldades. Quando acontecem várias substituições ao mesmo tempo, nós temos dificuldades. Temos de ser melhores nisso, porque se o Leicester tivesse marcado outro golo, não sei o que teria acontecido, porque o futebol é imprevísivel. Mas em relação à forma como jogámos hoje no geral, estou muito satisfeito".

John Stones marcou um golaço: "Hoje ele jogou na defesa, num sistema de três, com Kyle [Walker] na direita. Ele é inteligente e um jogador de topo, pode fazer várias posições".