Guardiola supera Lucescu e já só tem Alex Ferguson pela frente

Treinador espanhol somou o 36.º título da carreira

Com o triunfo na Supertaça europeia ao serviço do Manchester City, Pep Guardiola tornou-se no segundo treinador mais titulado.

Guardiola chegou aos 36 títulos em 15 anos de carreira e 824 jogos. Deixou assim para trás Mircea Lucescu, com 35 em 42 anos de trajeto. À frente fica só Alex ferguson, com 49 títulos em 39 anos no banco.

Esta foi, refira-se, a quarta Supertaça do palmarés de Pep Guardiola.

José Mourinho tem 26 títulos, ficando já bastante para trás.