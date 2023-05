Guardiola sobre o futuro de Gundogan: "Com um pouco de sorte..."

Declarações do treinador do Manchester City, no final do encontro com o Everton (0-3). Médio alemão termina contrato no final da temporada, mas Guardiola ainda sonha com a permanência

Ilkay Gundogan está em grande no Manchester City. Com dois bis consecutivos, o médio alemão é indispensável para Guardiola, que sonha com a permanência do jogador depois do final da temporada.

"Talvez acabe por ficar aqui. Com um pouco de sorte... Ninguém sabe o que vai acontecer", referiu Guardiola, no final do encontro com o Everton, minutos depois do médio alemão ter bisado e feito ainda uma assistência.

No Manchester City desde 2016, Gundogan, que termina contrato no final da presente temporada, tem sido associado ao Barcelona.