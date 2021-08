Guardiola sobre as críticas de Klopp: "Se não concordarem, podem ir a tribunal"

Klopp criticou os gastos elevados em transferências de alguns clubes de futebol em Inglaterra.

Depois de Jurgen Klopp, treinador do Liverpool, ter criticado os valores exorbitantes gastos em algumas transferências de jogadores por parte de Manchester City, Manchester United e Chelsea, entre outros, Pep Guardiola respondeu, dizendo que não vê qualquer problema em haver pessoas que querem investir no futebol.

"Antes havia apenas um ou dois clubes. Agora há o Chelsea com Abramovich e o nosso clube com o Sheikh Mansour. Eles querem investir no futebol. Qual é o problema? Temos limites como o fair-play financeiro e se eles não concordarem podem ir a tribunal e denunciar a situação", atirou o treinador do City na antevisão ao duelo frente ao Tottenham.

O espanhol justificou também a compra de Jack Grealish por um valor de, aproximadamente, 117,5 milhões de euros. "Contratámos o Jack Grealish, porque fizemos vendas na ordem dos 60 milhões de libras, então no final gastámos 40 milhões de libras. Seguimos absolutamente as regras. No nosso clube, os proprietários não querem perder dinheiro, obviamente, mas eles querem gastar, então é o que fazemos", explicou.