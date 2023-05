Guardiola sobre adversário: "Um dos treinadores mais influentes nos últimos vinte anos"

Declarações do treinador do Manchester City, que elogiou o técnico do Brighton, Roberto de Zerbi, próximo adversário, nesta próxima quarta-feira

Vencedor de quatro das últimas cinco edições da Premier League, Pep Guardiola reconhece qualidade a outros treinadores. O espanhol destacou o trabalho de De Zerbi no Brighton, próximo adversário na Premier League.

"Prestem bem atenção ao que vou dizer, porque estou convencido que o Roberto Di Zerbi é um dos treinadores mais influentes nos últimos vinte anos. O Brighton merece todos os elogios", afirmou o catalão, em conferência de imprensa.

Recorde-se que, com De Zerbi, o Brighton já assegurou a primeira participação europeia da sua história. Os Seagulls estão em boa posição de garantirem a Liga Europa, mas, caso percam o lugar nas últimas jornadas, jogarão Conference League.