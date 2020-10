Guardiola sobre a titularidade de Rúben Dias: "Não tivemos muitas opções"

Rúben Dias chegou há poucos dias, mas já é titular no jogo com o Leeds. O treinador do Manchester City explica que não teve muitas opções para o centro da defesa.

Foi mesmo chegar, ver e jogar para Rúben Dias. O defesa-central é titular frente ao Leeds e isso mostra que Guardiola confia no português. No entanto, as opções não eram muitas, defende o espanhol.

"Ele vai adaptar-se. O Eric García tem problemas musculares e o John Stones esteve dez dias de fora, portanto não tivemos muitas mais opções", respondeu quando questionou sobre a escolha por Rúben Dias, que depois elogiou.

"Acho que ele tem uma boa personalidade, é bom de cabeça, é bom a construir jogo, é inteligente na movimentação... Fizemos um esforço para o contratar e agradeço ao clube por o trazer. Mas não podemos esquecer que tem 23 anos, é jovem e vai ter tempo para evoluir", atirou em declarações à Sky Sports.