Guardiola segue o mesmo caminho de Klopp, garantem em Inglaterra

Técnico espanhol termina contrato no final da próxima época, mas Mirror dá conta de um acordo com o Manchester City para a prolongação do vínculo

A rivalidade entre o Manchester City de Pep Guardiola e o Liverpool de Jurgen Klopp pode estar, afinal, para durar bem mais. O espanhol, que termina contrato no próximo ano, já terá chegado a acordo com os citizens para permanecer no Etihad até 2025.

De acordo com o Mirror, nem mesmo a possibilidade de ganhar a Liga dos Campeões pode impedir Guardiola de continuar ainda mais anos no Manchester City, mesmo que essa vitória europeia significasse, até há pouco tempo, um fim de ciclo na cabeça do treinador.

A possibilidade de contar com Erling Haaland para a frente de ataque é encarada como aliciante para Guardiola, que terá com o norueguês um verdadeiro homem-golo para dar sequência a todo o caudal ofensivo.

Recorde-se que, ainda esta semana, Jurgen Klopp, o grande rival de Pep em Inglaterra durante os últimos anos, prolongou o seu contrato com o Liverpool até 2026.