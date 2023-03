Guardiola rendido a Haaland: "Ele pode falhar, mas não entra em depressão"

Goleador norueguês foi decisivo para a vitória do Manchester City diante do Crystal Palace, marcando o único golo da partida a partir de grande penalidade.

O Manchester City, com Rúben Dias e Bernardo Silva a titulares, venceu no sábado em casa do Crystal Palace por 1-0, aproximando-se provisoriamente da liderança do Arsenal, que passou a estar a dois pontos.

O autor do único golo da partida foi o inevitável Erling Haaland, que leva 28 golos no topo da lista de melhores marcadores da Premier League e, após a partida, Pep Guardiola deixou-lhe largos elogios, garantindo que está feliz no clube.

"Ele desfruta e a forma como celebra os seus golos mostra que está feliz aqui. Nós estamos felizes com ele e com a personalidade que tem. É um rapaz jovem que aceita a responsabilidade do penálti, com esta pressão, e marca-o com muita determinação. Foi genial. O que eu gostaria, quando terminarmos o nosso período juntos, é ter feito com que ele melhore um jogo com a sua associação à equipa", afirmou o técnico, em conferência de imprensa.

"Marcar irá sempre acontecer na sua carreira. Se este rapaz não marcar um ou dois golos, as pessoas vão dizer: 'Ele não é o mesmo'. Os números falam por si mesmos. Os golos que marcou, especialmente nesta competição, quando estamos ainda em março...", salientou Guardiola, antes de realçar a mentalidade de Haaland.

"Uma das melhores coisas que descobri ao trabalhar com ele é que pode falhar uma ou duas ocasiões, mas não entra em depressão, não fica triste. Pensa sempre positivo, sabe que terá outra oportunidade. E este é um atributo incrível para um futebolista ou atleta. Normalmente no futebol, basquetebol, ténis, quando pensas na ação passada, recém-terminada, não podes ser um bom atleta. Este rapaz está sempre a pensar: 'Ok, falhei? Terei outra oportunidade. E outra. E outra'".

Em jeito de conclusão, Guardiola abordou a pressão que já pesa nos ombros do jovem avançado, de 22 anos, dizendo que é algo que afeta toda a equipa e que até encara como um aspeto positivo.

"Claro que ele sente a pressão. Isso é bom, é preciso senti-la. Se não a sentisse, estaria no bar a beber alguma coisa. Há que lidar com a pressão. Se perdermos hoje, perdemos a Premier League. Se perdermos na terça-feira, perdemos a Champions League. Se perdermos no sábado contra o Burnley, perdemos a Taça de Inglaterra. Mas isso é bom, leva-te a dar o melhor de ti", concluiu.