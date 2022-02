Guardiola recorda palavras de Simeone sobre o Barcelona: "Não gosto disto, não o sinto..."

Jornal "As" faz eco das declarações do agora treinador do Manchester City no programa "Universo Valdano".

Em dia de Barcelona-Atlético de Madrid, e já depois de Diego Simeone, treinador do emblema "colchonero", ter recordado na conferência de Imprensa de antevisão ao jogo as críticas de Xavi, agora treinador dos "blaugrana", em 2016, no programa "Universo Valdano", ao estilo de jogo da formação comandada por "El Cholo", o jornal "As" faz eco de umas declarações de Pep Guardiola, ao mesmo programa, em que desvendou que o futebol praticado pelo Barça também não atrai propriamente Simeone.

"Às vezes muitos treinadores pedem-nos para ver as sessões de treino e eu abro sempre as portas, porque também as abriram para mim na altura", começou por afirmar, dando então depois o exemplo de Diego Simeone, que foi assistir a um treino do Barcelona de Pep Guardiola, quando ainda não tinha assumido o comando técnico dos "colchoneros".

"Simeone, quando estava na Argentina, veio ver-nos treinar. Falámos e ele disse-me: 'Não gosto disto, não o sinto'. E eu adorei. É disso que se trata. Dou a muitas pessoas este exemplo de Simeone. Não se pode fazer algo que não se sente. Tentei que as minhas equipas refletissem esse estilo. As minhas equipas jogarão sempre como eu quero. Então o espectador julgará e teremos debates infinitos...", revelou o agora treinador do Manchester City.

Barcelona e Atlético de Madrid defrontam-se este domingo, a partir das 15h15, em jogo da 23ª jornada de La Liga.