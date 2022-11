Numa entrevista recente, Zlatan Ibrahimovic disse que Erling Haaland pode ou não chegar mais longe na carreira consoante o ego do treinador Pep Guardiola. Confrontado com esta declaração do seu antigo jogador no Barcelona, o espanhol reagiu com sarcasmo, dizendo que o sueco tem toda a razão e que até pede ao norueguês para não marcar tantos golos, para que a imprensa possa falar do técnico ao invés de destacar o jovem atacante dos citizens. Veja o vídeo abaixo.

