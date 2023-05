Guardiola quer continuidade de médio: "O clube sabe o que eu penso"

Ilkay Gundogan termina contrato no final da temporada e tem sido muito associado ao Barcelona. Apesar de ter desperdiçado uma grande penalidade, marcou os dois golos na vitória sobre o Leeds (2-1)

Ilkay Gundogan é um dos grandes pontos de interrogação para a próxima temporada do Manchester City. O internacional alemão termina contrato, mas Guardiola pediu a continuidade do médio, que foi decisivo na vitória diante do Leeds.

"O clube sabe o que eu penso. Gostaria de trabalhar com o Gundo no futuro. O clube está envolvido e toda a gente sabe a minha opinião sobre este assunto. Há pessoas que estão acima de mim, mas todas as questões são decididas em conjunto, para o bem e para o mal", afirmou, no final do encontro com o Leeds (2-1).

O centrocampista, que está no Manchester City desde 2016 e que já venceu quatro campeonatos sob as ordens de Guardiola, tem sido muito associado ao Barcelona, que quer aproveitar a situação contratual do atleta.