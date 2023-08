Guardiola perdeu Gundogan e De Bruyne: "Ainda não sei o que fazer quanto a isso"

Na ressaca da Supertaça europeia, Manchester City prepara confronto com o Newcastle

A lesão recente do belga De Bruyne e a saída de Gundogan deixou um buraco difícil de preencher no meio-campo do Manchester City.

"Na época passadqa tínhamos o Gundogan quando o De Bruyne se lesionou. Tivemos que fazer apenas alguns ajustes porque as pessoas já se conhecem, mas temos que encontrar soluções. Certamente que agora teremos que fazer algo de diferente, mas para ser sincero neste momento ainda não sei o que vou fazer em relação a esse assunto", explicou Guardiola na antevisão do jogo de amanhã frente ao Newcastle, para a segunda jornada da Premier League.

Guardiola lembrou, quanto a esse encontro, que jogou a Supertaça europeia a meio da semana na Grécia, com temperaturas "de 30 ou 40 graus" e que a equipa chegou na quarta a noite em Inglaterra e só teve treino de recuperação na quinta e, ontem, uma sessão mais intensa.

