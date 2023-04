Guardiola pede desculpa após ter festejado golo ao pé de suplentes do Liverpool

Guardiola festejou efusivamente o golo de Julian Álvarez que, na altura, deu o empate ao Manchester City. Mas, pelo meio, cumprimentou e trocou algumas palavras com jogadores do Liverpool que se preparavam para ir fazer o aquecimento, gesto encarado por alguns como uma falta de respeito.

O Manchester City goleou no sábado por 4-1 na receção ao Liverpool, em jogo da 29.ª jornada da Premier League.

Após Mohamed Salah ter inaugurado o marcador para os reds aos 17 minutos, assistido por Diogo Jota, os citizens chegaram ao empate aos 27', por intermédio de Julián Álvarez.

Pep Guardiola festejou efusivamente o golo do avançado argentino, aproveitando, pelo meio, para trocar algumas palavras com suplentes do Liverpool que se preparavam para ir fazer o aquecimento.

Em conferência de imprensa, o técnico foi questionado sobre se essa atitude não foi desrespeitosa para com o adversário, com Guardiola, num primeiro momento, a não concordar, acabando por ceder e pedir desculpa a esses jogadores.

"Sinto muito. Falem com [Kostas] Tsimikas. Fala de falta de respeito, mas perguntem-lhe se lhe faltei ao respeito. Eu celebrei o golo com o meu filho no campo. Venho aqui e digo: 'Foi um golo bonito, não?', só isso. Sinto muito se na televisão... Consideras que foi falta de respeito? Pronto, peço imensa desculpa", afirmou.

Com a vitória frente ao Liverpool, o Manchester City passou a somar 64 pontos na vice-liderança da Premier League, continuando a oito pontos do líder Arsenal, que também goleou por 4-1 na receção ao Leeds. Já os reds seguem no oitavo lugar, com 42.