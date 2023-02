Guardiola pede desculpa a Gerrard por comentário "estúpido": "Envergonho-me..."

Treinador do Manchester City diz-se envergonhado pelo que disse a respeito de Steven Gerrard e pediu desculpa ao companheiro de profissão.

Na semana passada, na antevisão ao jogo com o Aston Villa, Pep Guardiola foi questionado sobre a alegada violação das regras do fair play financeiro por parte do Manchester City. Na altura, o treinador dos citizens perguntou, de forma irónica, se era culpa do clube o facto de Steven Gerrard, na altura jogador do Liverpool, ter escorregado num lance que resultou num golo do Chelsea, marcado por Demba Ba, e que custou a conquista da Premier League ao Liverpool na época 2013/14 - foi o Manchester City a levantar o troféu.

Já esta terça-feira, enquanto fazia a antevisão ao duelo com o Arsenal, agendado para amanhã (19h30), o espanhol pediu desculpas ao internacional inglês e agora também treinador de futebol.

"Quero pedir desculpa ao Steven Gerrard pelo meu comentário desnecessário e estúpido da semana passada. Ele sabe que o admiro a ele e à carreira que teve, e pelo que fez por um país no qual eu vivo e treino. Envergonho-me de mim mesmo pelo que disse, porque ele não merece. Quis defender o meu clube, mas não fiz bem em nomeá-lo para fazer aquele comentário estúpido.", afirmou, acrescentando: "Já lhe pedi desculpa pessoalmente, mas devo fazê-lo também em público. Lamento muito por ele, pela sai esposa, pelos filhos e restante família por ter sido estúpido."