Guardiola pede desculpa a Cancelo e aborda substituições: "Sou um génio..."

Declarações após o triunfo do Manchester City em casa do Chelsea.

O Manchester City venceu em casa do Chelsea por um golo sem resposta, partida da ronda 19 da Premier League, e, após o encontro, Pep Guardiola pediu desculpa a Cancelo, utilizado no meio-campo em Stamford Bridge e substituído ao intervalo.

"Não jogámos bem na primeira parte. Agradeci ao João Cancelo pelo esforço, depois de ter jogar numa posição que não é a sua. Decidimos ir com um onze em que os jogadores se pudessem adaptar em campo caso decidíssemos usar uma linha de cinco defesas. Na segunda parte fomos melhores por larga margem em todos os aspetos. Foi um grande resultado para nós. Peço desculpa ao João, porque ele sentiu dificuldades por não ter jogado na sua posição. Pensei que iria haver espaço lá...", disse o treinador espanhol.

Grealish e Mahrez foram lançados no decorrer da segunda parte e construíram o golo do triunfo. "Sou um génio. Na última conferência de imprensa, Jamir Jackson [jornalista do The Guardian], meu amigo, perguntou-me porque fiz uma substituição aos 87 minutos contra o Everton. Tomei notas, pensei nele no intervalo e mudei... Todos os treinadores tentam que os suplentes melhorem a equipa. Por vezes vemos uma equipa a perder, mas a jogar bem. Vamos mudar porquê se tenho a sensação de que estamos bem", completou.

Com este triunfo, o Manchester City reduziu o atraso para o líder Arsenal, que empatou sem golos nesta jornada na receção ao Newcastle, para cinco pontos, com os londrinos a liderarem com 44 (17 jogos), seguidos do citizens com 39, enquanto o Chelsea se afundou no 10º lugar, com 25 (17).