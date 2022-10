Guardiola: "Os adeptos do Liverpool tentaram, mas não me acertaram"

Pep Guardiola, treinador do Manchester United

Treinador do Manchester City contestou o golo anulado e comentou atitude dos adeptos da casa.

Um golo de Salah deu no domingo a vitória ao Liverpool frente ao bicampeão Manchester City, por 1-0, num encontro entre rivais na corrida ao título nos últimos anos, para a 11.ª jornada da Premier League. A segunda parte ficou também marcada por um golo anulado a Phil Foden, ainda com o nulo no marcador, depois de o árbitro recorrer ao VAR. Uma decisão que Guardiola contestou.

"O árbitro estava sempre a dizer para seguir jogo, houve milhões de faltas como aquela, mas como marcámos golo, decidiu anular. Perdemos porque cometemos um erro e isto é Anfield", declarou o técnico espanhol dos citizens, citado pelo talkSPORT.

Guardiola também comentou a atitude dos adeptos do Liverpool. "Os adeptos tentaram, mas não me acertaram [com moedas e objetos]. Talvez da próxima vez possam fazer melhor", atirou.