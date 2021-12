Guardiola olha para o City e vê um jogador especial: "Ele tem algo único no mundo"

Pep Guardiola, treinador do Manchester City

Treinador do Manchester City falou sobre De Bruyne antes do jogo com o Brentford.

Pep Guardiola já encheu Bernardo Silva de elogios esta temporada, mas outros craques do Manchester City têm merecido palavras muito simpáticas por parte do treinador espanhol. Na antevisão ao jogo com o Brentford, esta quarta-feira, o técnico falou de De Bruyne e realçou que o médio belga tem "algo único".

"Ele jogou excecionalmente bem [contra o Leicester]. Trabalho há seis anos com Kevin [De Bruyne]. Ele tem algo único no mundo. É um jogador fantástico", afirmou em conferência de imprensa.

"Teve problemas no início da temporada e agora está muito melhor. No jogo com o Leeds [De Bruyne bisou] foi realmente bom e contra o Leicester foi realmente bom durante todo o jogo. É um lutador e um jogador que cria golos e assistências. Esteve lesionado em algumas temporadas e nós sobrevivemos", disse ainda Guardiola.

De Bruyne, 30 anos, está no City desde 2015/16, após passagens por Wolfsburgo, Chelsea, Werder Bremen e Genk. Esta época leva seis golos marcados em 20 partidas.