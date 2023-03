Guardiola: "O Liverpool mantém-se sempre igual, mesmo com altos e baixos"

Técnico do Manchester City não revelou se Erling Haaland está disponível para a receção aos reds, no sábado, dizendo que está dependente de como o avançado se sentir no treino desta tarde.

O Manchester City, vice-líder da Premier League com menos oito pontos e um jogo que o líder Arsenal, recebe no sábado o Liverpool, sexto classificado, com Pep Guardiola, em antevisão, a não revelar se Erling Haaland está disponível para a partida, confirmando a ausência de Phil Foden.

"Haaland está a recuperar e veremos como ele se sente no último treino. Phil Foden está de fora por duas ou três semanas, depois veremos como ele recupera após a cirugia ao apêndice", referiu o técnico dos citizens, em conferência de imprensa.

Quanto aos reds, Guardiola desvalorizou a sua inconsistência de resultados na Liga inglesa ao longo da época, apontando que serão sempre um grande rival.

"Jurgen Klopp e eu conhecemo-nos e somos treinadores há muitos anos. Todos os clubes podem ter altos e baixos. A minha opinião sobre o Liverpool mantém-se igual, mesmo que vençam a Liga dos Campeões ou tenham altos e baixos. Eles serão sempre um grande rival. Temos este jogo e depois um calendário duro com vários jogos, mas o mais importante é que depois de tantos anos, continuamos a lutar, o que é ótimo. Vencer é bom e traz confiança, mas manter isso durante dez meses é muito difícil", salientou.

O Liverpool visita o Manchester City no sábado (12h30), num jogo que vai abrir a 29.ª jornada da Premier League.