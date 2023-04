Guardiola nunca foi despedido na carreira: "Vou contar-vos um segredo..."

Declarações do treinador do Manchester City na antevisão ao jogo com o Southampton.

Pep Guardiola, treinador do Manchester City, fez nesta sexta-feira a antevisão ao jogo em casa do Southampton, para a ronda 30 da Premier League, e deixou uma curiosa resposta sobre o facto de nunca ter sido despedido na carreira de técnico.

"Vou contar-vos um segredo. Nós vencemos jogos. Se nós não vencêssemos jogos, eu era despedido. Não é pelo facto de o meu cabelo ser melhor do que o dos outros. Não fui despedido porque ganhamos muitos jogos", atirou o catalão.

Com Lampard de regresso ao Chelsea, a Guardiola foi perguntado se tem na agenda um juntar com o antigo médio inglês. "Não, nós conversámos quando ele estava no Everton, mas tenho a certeza de que agora estará ocupado. Talvez no final da temporada. É uma oportunidade no clube que ele ama, um novo desafio para ele", disse.

"Neste país, quando eu era mais jovem, havia sempre a tradição de manter os treinadores. O que acontece, hoje em dia, é que há muito investimento envolvido, pelo que percebo que haja muita pressão. Por vezes, funciona, e, por vezes, não", observou ainda.