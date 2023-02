Guardiola nem pensa em sair do Manchester City: "Mais do que nunca"

Técnico do Manchester City fez a antevisão à receção ao Aston Villa, marcada para este domingo (16h30) e referente à Premier League. Conferência marcada pelo tema das acusações da Premier League que podem ditar castigos pesados ao clube

Crente na inocência do Manchester City e com avisos para os outros clubes, Pep Guardiola não pensa em abandonar o Etihad. Apesar das graves acusações feitas ao campeão inglês, o catalão só pensa na continuidade.

"Não saio desta cadeira, quero ficar. Mais do que nunca, tenho a certeza", atirou, em conferência de imprensa.

A Premier League acusou o Manchester City de diversas irregularidades financeiras, em sequência de uma investigação que estará em curso há quatro anos, informou a Liga inglesa em longo comunicado. Em causa estão problemas com contratos de jogadores e treinadores e incumprimento do fair-play financeiro desde 2008, ano de compra do clube.

De recordar que o Manchester City foi comprado em 2008 pelo Sheikh Mansour, dos Emirados Árabes Unidos, tendo em 2020 sido proibido pela UEFA de participar nas provas europeias durante duas épocas e multado em 30 milhões de euros por violação do fair-play financeiro. A suspensão, no entanto, não chegou a ser aplicada, após recursos do clube.