Guardiola: "Não ouvi os cânticos, mas se aconteceram, peço imensa desculpa"

Treinador do Manchester City pediu desculpa ao Liverpool pelos cânticos ouvidos no domingo, em Anfield.

Pep Guardiola, treinador do Manchester City, em conferência de Imprensa de antevisão ao jogo com o Brighton, pediu desculpas ao Liverpool pelos cânticos ouvidos em Anfield, no domingo [triunfo da formação comandada por Jurgen Klopp, por 1-0], com referências às tragédias de Hillsborough e de Heysel, na década de 80 do século XX, que tiveram como consequência a morte de centenas de adeptos dos "reds".

"Não ouvi os cânticos. Mas se aconteceram, peço imensa desculpa. Não representam aquilo que somos como equipa e como clube", disse o treinador espanhol.

O Manchester City recebe este sábado o Brighton, a partir das 15h00, em encontro da 13ª jornada da Premier League.