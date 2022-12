Guardiola não esquece Otamendi e elogia Messi: "É difícil imaginar..."

Declarações do treinador do Manchester City em conferência de Imprensa de antevisão ao jogo de quinta-feira, frente ao Liverpool.

Em conferência de Imprensa de antevisão ao jogo de quinta-feira (20h00) com o Liverpool, a contar para a Taça da Liga inglesa, Pep Guardiola, treinador do Manchester City, felicitou Julian Álvarez e Otamendi pela conquista do Campeonato do Mundo e fez questão de elogiar Lionel Messi.

"Ninguém pode duvidar que ele [Lionel Messi] é um dos maiores de sempre. É difícil imaginar que se possa competir com o que ele já alcançou", começou por dizer o treinador espanhol.

"Mesmo que não tivesse ganho o Mundial, a minha opinião sobre ele não mudaria, mas é o capítulo que faltava numa carreira incrível", continuou, antes de falar sobre Julian Álvarez e Otamendi.

"Estamos muito felizes pelo Julian Alvarez [contratado pelo City ao River Plate], também pelo Otamendi [central do Benfica representou os citizens entre 2015 e 2020], pelo país. Também, pessoalmente, pelo Messi. Estamos muito satisfeitos pelo Julian e por termos um campeão Mundial no nosso grupo", concluiu Guardiola.