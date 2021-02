"Guardiola matou a minha autoconfiança. Sentenciou-me após dois particulares"

Angeliño lamenta a falta de oportunidades no Manchester City. Brilha agora no Leipzig.

Angelinõ não guarda boas recordações do Manchester City e, em particular, de Pep Guardiola. O lateral espanhol, hoje em dia uma das figuras do Leipzig, chegou ao clube inglês com apenas 16 anos, mas nunca se conseguiu afirmar. Em entrevista ao jornal alemão Bild, lamenta que o treinador catalão não lhe tenha dado a confiança de que necessitava.

"Pep matou-me. A mim e à minha autoconfiança. Depois de regressar de Eindhoven já me tinha sentenciado depois de dois particulares. Depois, não me voltou a dar uma oportunidade real. É difícil jogar uma vez a cada dois meses", afirmou.

Angeliño, agora com 24 anos, refere-se à passagem pelo PSV, na temporada 2018/19. Voltou a Inglaterra, mas em 2019/20 ingressaria no Leipzig, primeiro por empréstimo e agora a título definitivo. Na Alemanha, trabalha com o técnico Julian Nagelsmann, deixando-lhe grandes elogios.

"Pode ser treinador em qualquer lado, não há muitos como ele. Os dois (treinadores) gostam de jogar com bola, recuperar a bola rapidamente, mas há uma grande diferença: um deu-me confiança e colocou-me para jogar, e o outro não. Estou grato a Julian pela confiança", vincou.