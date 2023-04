Guardiola lembra: "Em três anos seguidos, fomos eliminados nas meias-finais"

Declarações de Pep Guardiola, treinador dos citizens, após o Manchester City-Sheffield United (3-0), jogo das meias-finais da Taça de Inglaterra.

Passagem à final: "É a quarta vez consecutiva que estamos aqui [nas meias-finais] e nas últimas três, contra Arsenal, Chelsea e Liverpool, não conseguimos [passar à final]. Hoje nós mostrámos serviço. Como disse na conferência de imprensa, este jogo aconteceu após a eliminatória com o Bayern e nós falámos sobre como tínhamos de tentar novamente e jogar bem. Eles saíram-se muito bem, incluindo os que vieram do banco, toda a gente foi perfeita. Estou feliz e satisfeito com todo o clube, que depois de muitos anos está na final da Taça de Inglaterra".

Riyad Mahrez foi a grande figura do jogo, marcando um hat-trick: "Ele fica sempre chateado comigo quando não joga. Faz-me sempre perceber que está mal-humorado, mas hoje não. Ele é um jogador excecional e fez um jogo excecional. É um jogador de grandes palcos e que tem a mentalidade necessária para marcar golos. A compostura dele no penálti foi importante, graças a isso terminámos a primeira parte com 1-0, depois o segundo e terceiro golo foram brilhantes. É muito bom estarmos na final e estou muito satisfeito com Riyad, ele adora jogar futebol e deu-nos muitas coisas nestes anos, espero que dê mais no futuro".

Sheffield United: "Faltou-nos um pouco conseguirmos encontrar Julián [Álvarez] e Erling [Haaland] e eles tiveram que recuar um pouco para trás para encontrarem a bola e irem para posições centrais. Mas no geral, foi uma exibição muito boa, sabendo onde estivemos há três dias. A adrenalina que passámos nesse jogo [frente ao Bayern] foi enorme a todos os níveis e hoje, desde o primeiro minuto, sabíamos: 'Está tudo bem, os rapazes estão aqui'. Em três anos seguidos, fomos eliminados nas meias-finais, então estarmos na final é duplamente satisfatório".