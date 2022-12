Guardiola lamenta ausências frente ao Liverpool: "Cérebros do futebol decidiram"

Citizens e reds medem forças na próxima quinta-feira, na quarta ronda da Taça da Liga inglesa, quatro dias depois da final do Mundial

Os treinadores das principais equipas europeias vão, aos poucos, recebendo os internacionais que estiveram no Catar. Antes de defrontar o Liverpool, Pep Guardiola lançou críticas a quem decidiu avançar com este calendário, que tem um Mundial a meio da temporada.

"De momento temos quatro ou cinco jogadores [dos que foram ao Mundial], temos de esperar para ver como os outros vão voltar. Mas simplesmente não temos jogadores porque os grandes cérebros do futebol decidiram este calendário e vamos ter este jogo para jogar. Há alguns jogadores que estão a voltar e, passo a passo, vão reintegrar-se com os colegas de equipa. O Nathan, o Aymer Laporte, o Rodri... e depois os jogadores de Portugal e Inglaterra", referiu o técnico, no final do particular com o Girona, que os ingleses venceram por 2-0.

Enquanto a Premier League ainda espera o regresso, Manchester City e Liverpool vão medir forças quatro dias depois da final do Mundial.