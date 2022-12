Mauricio Pochettino considerou que, se o técnico do Manchester City estivesse no PSG, não teria tido tanta paciência no que toca à Liga dos Campeões que continua a escapar.

Mauricio Pochettino está livre no mercado, após ter saído do PSG no verão passado, no seguimento de mais uma época marcada pelo fracasso na Liga dos Campeões, que continua a escapar ao campeão francês.

Questionado pelo AS sobre essa exigência, o técnico argentino teceu comparações com o cenário de Pep Guardiola no Manchester City, que também espera pela primeira Champions do seu palmarés mas decidiu renovar com o espanhol até 2025.

"Se eu saí do PSG por não ganhar a Liga dos Campeões, Guardiola já deveria ter sido despedido sete ou oito vezes! São realidades diferentes", considerou Pochettino.