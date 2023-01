Guardiola insatisfeito: "Se jogarmos assim, não temos hipóteses contra o Manchester United"

Para além do resultado (derrota por 2-0), também a exibição não foi nada do agrado de Guardiola, que avisou que, a jogar assim, o Manchester City não vai ter hipóteses no dérbi com o United.

O Manchester City foi eliminado da Taça da Liga inglesa ao perder, por 2-0, no reduto do Southampton, em jogo relativo aos quartos de final. O resultado não agradou, naturalmente, a Pep Guardiola, mas a exibição da equipa também não deixou o treinador satisfeito. No sábado (12h30) há jogo contra o rival Manchester United e o treinador dos citizens já avisou que é preciso fazer melhor.

"Eles foram melhores. Nós não jogámos bem. Tivemos um mau início e não jogámos bem. Hoje, não estivemos, sequer, perto daquilo que somos. Não estávamos preparados para chegar às meias-finais. Tens de estar preparado para cada jogo quando jogas pelo Manchester City, e hoje não estivemos. Se jogarmos assim [contra o Manchester United], não temos hipóteses. Sinto que, hoje, o onze inicial não importou. O que importou foi a exibição, e não estivemos cá", atirou na conferência de imprensa após o jogo de quarta-feira.