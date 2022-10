Guardiola: "Haaland é um dos melhores avançados que já tive"

Treinador do Manchester City tece elogios ao avançado antes do jogo com o Copenhaga, no qual o avançado começa no banco.

O Manchester City está a uma vitória de garantir os oitavos de final da liga milionária. Antes do jogo com o Copenhaga, Pep Guardiola teceu elogios rasgados ao avançado Erling Haaland, que conta com cinco golos na fase de grupos da Champions League. "Ele é um dos melhores. Eu já tive muitos, muitos bons avançados e o Erling é um deles".

Quando questionado sobre as adaptações do City a Haaland e vice-versa, Guardiola não tem dúvidas: "Para já está a resultar. Nós adaptámo-nos e ele adaptou-se. Ele estabeleceu-se rápido e de forma perfeita porque é um tipo simpático. Ele ouve e percebe rápido as coisas. É capaz de o fazer por ele, pela equipa. A equipa sente-te protegida com ele na frente. Sabemos que temos uma grande ameaça com ele", continuou.

"Eu falo muito sobre ele, mas por vezes eu digo que não deveria, porque basta ver os números e isso será suficiente", finalizou.

Na Premier League, Haaland está imparável. Conta com 15 golos em nove jogos, sendo que marca um golo a cada 50 minutos. Na Champions é ainda melhor, sendo que marca um golo a cada 41 minutos jogados. É o melhor marcador em ambas as competições.

Na partida com o Copenhaga, esta terça-feira, Haaland começa no banco.