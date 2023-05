Guardiola: "Há apenas 48 horas, tinham bebido todo o álcool de Manchester"

Declarações do treinador do Manchester City após empate em casa do Brighton.

Ainda na ressaca dos festejos do título, o Manchester City empatou a um golo em casa do Brighton, clube que assegurou a histórica presença na próxima edição da Liga Europa.

"Hoje eles mostraram porque é que são os campeões. Há apenas 48 horas, tinham bebido todo o álcool de Manchester. Chegámos aqui e estávamos relaxados. Fomos humildes e corremos muito. É por isso que somos campeões há muitos anos, estes jogadores mostraram algo de especial", afirmou Pep Guardiola, citado pela BBC.

"Ambas as equipas quiseram jogar, com e sem bola. Ambas mostraram agressividade e marcaram grandes golos, especialmente o Enciso. Foi um bom jogo, parabéns ao Brighton por estar oficialmente na Liga Europa. Mereceram-no a 100% pela sua forma de jogar", disse ainda o técnico espanhol.

Um golaço do paraguaio Julio Enciso, aos 38 minutos, com remate colocado a 35 metros, foi o momento mais alto do Brighton, em jogo decididamente com pouca tensão competitiva. O City liderava, então, com o golo apontado por Phil Foden, aos 25, a passe de Halland, sem ter mostrado futebol que justificasse a vantagem.

A equipa de arbitragem anulou dois golos ao Brighton - Mitoma ajeitou com a mão e Welbeck foi apanhado em fora de jogo 'milimétrico'. Também o City não viu validado um golo de Haaland, a dez minutos do fim, por falta sobre Colwill. "Se for falta, há 25 faltas para cada defesa quando este faz uma bola longa. Se é falta, é sempre falta. Não é verdade. É ridículo. O golo anulado é ridículo, mas não importa", criticou Guardiola.