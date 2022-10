Guardiola: "Foi a primeira vez, em sete anos, que saímos a ganhar"

Pep Guardiola, treinador do Manchester City

Declarações do treinador do Manchester City na antevisão da receção ao Brighton, agendada para as 15h00 deste sábado.

O Manchester City recebe este sábado o Brighton, a partir das 15h00, em encontro da 13ª jornada da Premier League, depois de a meio da semana ter sido "poupado" devido ao adiamento do jogo com o Arsenal, da 12.ª ronda, devido ao jogo dos "gunners" com o PSV, a contar para a Liga Europa.

"Foi a primeira vez, em sete anos, que saímos a ganhar. Mas para nós não é um problema, estamos habituados a jogar até às últimas fases de todas as competições e todas as equipas que não jogam na Europa têm vantagem", começou por dizer o treinador espanhol dos "citizens".

"Descansámos para este jogo, mas normalmente jogamos quando os outros descansam e não nos queixamos. Quando jogarmos com o Arsenal os outros vão estar a descansar", concluiu Guardiola.