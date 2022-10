Guardiola explica diferenças: "Haaland precisa dos companheiros, Messi é capaz de o fazer sozinho"

Técnico foi convidado a comparar a importância e a influência dos dois craques e tentou explicar

Como Messi em Barcelona, Pep Guardiola tem contado com um fator diferencial no Manchester City. Erling Haaland vai brilhando neste início de caminhada em Inglaterra e, convidado a comparar os dois, o técnico catalão tentou explicar o que os separa.

"A diferença é que o Erling precisa dos companheiros para marcar. O Messi tem a capacidade de o fazer sozinho", explicou, em declarações à imprensa, no final do encontro com o Manchester United, que os citizens venceram por 6-3.

Recorde-se que o avançado norueguês somou, diante do Manchester United, o terceiro hat-trick consecutivo em jogos caseiros da Premier League.