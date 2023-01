Guardiola e as derrotas do Manchester City: "Comemos demasiado caviar..."

O técnico do bicampeão inglês quer recuperar a fome por títulos da equipa, admitindo que o sucesso interno que registou nos últimos anos a tem prejudicado.

Pep Guardiola, treinador do Manchester City, salientou no sábado que pretende recuperar a fome por títulos da equipa, que foi eliminada recentemente da Taça da Liga inglesa pelo Southampton (0-2) e perdeu contra o United no dérbi de Manchester (1-2), ficando a cinco pontos de distância do Arsenal, líder da Premier League, que tem um jogo a menos do que os cityzens.

"Eu ganhei quatro Ligas consecutivas quando era jogador e depois não tinha fome suficiente. Comemos demasiado caviar. E depois o Real Madrid venceu-me. Eu entendo os jogadores, mas estou aqui para dar a volta à situação. O presidente sabe disso e eu quero estar aqui, mas se perder a equipa, não posso estar. Peço desculpa àqueles que nos odeiam, mas vamos ficar para a história pelo que fizemos na Premier League", começou por vincar, em conferência de imprensa.

"É inegável o quão bons temos sido, mas isso já faz parte do passado. O clube tem de seguir em frente. Estamos em segundo lugar e não estamos a 25 pontos do Arsenal, ainda temos 57 pontos por disputar", acrescentou Guardiola, numa mensagem de alento para os cityzens.

O Manchester City poderá ter uma boa oportunidade para encurtar distâncias para os gunners neste domingo, uma vez que vão receber o aflito Wolverhampton (17.º) às 14h00, antes de o Arsenal defrontar o Manchester United (terceiro), às 17h30.

Com esse jogo em mente, Guardiola garantiu que a equipa terá de repetir a forma que demonstrou na segunda parte da vitória contra o Tottenham (4-2), em que recuperou de uma desvantagem de dois golos num curto espaço de tempo, lançando novos elogios para a forma exibida pelos rivais londrinos.

"Se perderem contra o United, não importa. Se continuarmos a jogar desta forma, não os vamos alcançar. Temos de ser nós a mudar. So Arsenal continua à nossa frente, parabéns para eles. Mas isto não se trata dos três pontos contra o United. Olhem para o que temos agora e para o que tem o Arsenal. Eles têm tudo, todas as peças. Defendem com dez jogadores na área, têm boas transições, ganham os duelos... Olhem para a forma como celebram um golo, como comunicam. Isso é futebol e nós não o temos", concluiu.