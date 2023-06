"Guardiola? Espero que nos reencontremos em breve numa final da Champions"

Gundogan deixou o campeão europeu e inglês Manchester City a custo zero e reforçou o Barcelona.

Ilkar Gundogan foi anunciado na manhã desta segunda-feira como reforço do Barcelona. Após terminar contrato com o Manchester City, o internacional alemão, de 32 anos, assinou um contrato válido por duas temporadas com os blaugrana.

Depois de ter vencido um inédito triplete na história do clube inglês, que incluiu a sua primeira Liga dos Campeões, o médio admitiu ter sentido que já não havia mais objetivos a conquistar no Etihad.

"Depois do triplete e de uma festa espetacular na chuva de Manchester, eu pensei para mim mesmo: 'Como podia ter corrido melhor do que isto? O que mais podias ter conquistado? Como podias ter escrito algo mais perfeito? E a resposta foi: não podias'. Talvez Pep [Guardiola] estivesse à espera que viéssemos e saíssemos juntos do City, mas eu sei que ele entende a minha decisão. Também acredito que ajude o facto de ter sido para o seu clube de infância. Espero que nos reencontremos em breve numa final da Liga dos Campeões", começou por dizer, em declarações ao "The Players' Tribune".

"Se fosse para mudar-me, só havia um clube no mundo que fazia sentido. Era o Barcelona ou nada. Desde criança que sonhava em vestir esta camisola um dia. Estou confiante de que ainda me restam alguns anos ao mais alto nível e só quero ajudar a levar o Barcelona de volta ao lugar que merece. Será um reencontro com o meu velho amigo Lewandowski e estou entusiasmado por jogar com outro treinador que admiro há muito tempo. Quando eu e Xavi falámos sobre o projeto, pareceu-me muito natural. Vejo muitas semelhanças entre nós como personalidades e na forma como vemos o jogo. Sei que vai haver muita pressão no Barcelona, mas eu adoro pressão. Gosto de sair da minha zona de conforto. Não estava à procura de uma chegada fácil, estava à procura de um novo desafio. É disso que se trata este próximo capítulo", completou.

Na sua última temporada em Inglaterra, Gundogan apontou 11 golos e cinco assistências em 51 jogos pelo Manchester City.