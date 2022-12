Guardiola esclarece comentário sobre peso de Phillips: "Muito sexy"

O treinador do Manchester City afirmou na antevisão do jogo com o Leeds que Kalvin Phillips regressou do Campeonato do Mundo com peso a mais.

O Manchester City venceu na quarta-feira por 3-1 na visita ao Leeds, num jogo que fechou a 17.ª jornada da Premier League.

Após a partida, que assinalou o regresso dos cityzens ao campeonato após a realização do Mundial'2022, Pep Guardiola esclareceu o comentário que havia feito há dias sobre a condição física de Kalvin Phillips, depois de ter afirmado que o médio inglês voltou do Catar com peso a mais.

"Ele já tem o corpo perfeito. Muito sexy. Kalvin esteve fora das opções durante a primeira parte da época por causa que fez uma cirurgia para conseguir ir ao Mundial. Ele fez tudo ao seu alcance para conseguir jogá-lo. Agora não é apenas uma questão de estar apto fisicamente, tem de entender o que queremos fazer, os movimentos... É por isso que ele vai jogar, até porque Rodri não pode fazer tudo", apontou, em conferência de imprensa.

Guardiola acrescentou que está satisfeito com a prestação de Phillips nos treinos e que o médio deverá ser opção para os próximos jogos do bicampeão inglês, que ocupa a vice-liderança da Premier League, a cinco pontos do líder Arsenal.

"Estou feliz porque ontem Kalvin treinou muito bem e estou convicto de que mais cedo ou mais tarde ele vai jogar", afiançou Guardiola.

Contratado ao Leeds no verão passado, a troco de 49 milhões de euros, Kalvin Phillips soma quatro partidas disputadas esta temporada pelo Manchester City.